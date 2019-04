Entgegen seiner Ankündigung, erst im Urlaub eine Entscheidung über seine Zukunft treffen zu wollen, machte der 40-Jährige schon jetzt Schluss. Nowitzki hat 2011 als bislang einziger Deutscher den NBA-Titel geholt. Der Würzburger erhielt nach der Saison 2006/07 als erster Europäer den Preis für den wertvollsten Spieler (MVP) der Saison, brachte es 14-mal zum Allstar und ist aktuell mit 31.540 Punkten die Nummer sechs der ewigen Scorerliste. Nowitzki, Fahnenträger bei den Olympischen Spielen in Peking 2008, hat mit dem Nationalteam 2002 WM-Bronze und 2005 EM-Silber geholt. In seinem letzten Spiel im American Airlines Center zeigte Nowitzki mit 30 Punkten die beste Saisonleistung und wurde zum Ende seiner 21. NBA-Saison im Trikot der Franchise von den 19.200 Fans ausgiebig gefeiert.

Nowitzki kamen die Tränen

Mavs-Topscorer Nowitzki kamen wegen der tollen Atmosphäre die Tränen. Hunderte Mitarbeiter der Mavericks hatten Nowitzki nach seiner Ankunft im Bauch der Arena einen tollen Empfang bereitet. Der 40-Jährige lief durch ein Spalier, genoss sichtlich die lauten "Dirk"-Rufe und klatschte voller Dankbarkeit mit so vielen wie möglich ab. Alle trugen das schwarze T-Shirt mit dem Aufdruck "41.21.1", der bedeutet: Die Nummer 41 spielt Saison Nummer 21 für diesen einen Klub. Auch Rick Carlisle hatte sich wie so viele in der Halle das spezielle Shirt übergezogen, der Trainer beorderte Nowitzki natürlich in die Startaufstellung der Mavericks, unter lautem Jubel der Fans wurde das Klubidol als letzter Spieler vorgestellt.

Letztes Heimspiel komplett auf Nowitzki zugeschnitten

An einem Abend, den die Mavs auf ihren langjährigen Anführer zugeschnitten hatten, durfte Nowitzki noch einmal die ganze Palette seiner Qualitäten zeigen. Nach 33 Sekunden traf er seinen ersten Wurf und sorgte in gut drei Minuten im Alleingang für die ersten zehn Punkte der Gastgeber. Im 1521. Hauptrundenspiel seiner Laufbahn traf er bis zur Pause vier von sechs Dreierversuchen, machte 19 Punkte und holte vier Rebounds, am Ende waren es acht.

Immer wenn Nowitzki zum Wurf ansetzte, erhoben sich die Fans von ihren Sitzen. Immer wieder schallten "MVP"-Rufe durch die Arena. Auch "one more year", also "noch ein Jahr", riefen die Zuschauer in der Hoffnung, dass es vielleicht doch weitergeht. Nowitzki erhielt wie von Carlisle angekündigt viel Spielzeit, wurde immer wieder vom Publikum gefordert ("we want Dirk") und kam am Ende auf 32:42 Minuten. Im Schnitt waren es in dieser Saison nur 14,9 gewesen. Nowitzki stand auf dem Parkett, als sein letztes Spiel in Dallas zu Ende ging. Im Anschluss verkündete er sein Karriereende - zur Überraschung seiner mitspieler, wie Maximilian Kleber vorgab. "Wir wussten es wirklich nicht, er hatte es noch nie gesagt", sagte der Nationalspieler nach Nowitzkis letztem Heim-Auftritt. "Wir waren alle überrascht, als er dann gesagt hat, das war sein letztes Heimspiel. Man ist davon ausgegangen, aber es war das erste Mal, dass er es gesagt hat."

Erstes Bier mit Sir Charles

NBA-Legenden wie Charles Barkley feierten Nowitzki mit einer großen Zeremonie in der Halle. "Ich hatte ein Bier mit Charles und den Kollegen. Ich habe mich gefreut, dass sie hier waren", verkündete der frischgebackene Basketball-Ruheständler.

dpa/sid | Stand: 10.04.2019, 06:33