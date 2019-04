Spurs präsentieren Video

Vor dem Spielbeginn präsentierten die Spurs ein Video mit Höhepunkten aus der Laufbahn des 40-Jährigen, Nowitzki kamen die Tränen, er musste immer wieder tief durchpusten. "Thank You Dirk" ("Danke, Dirk") leuchtete auf den Leinwänden der Arena.

Nowitzki, der 21 Jahre für den gleichen Klub gespielt hat - so lange wie kein anderer in der NBA - gelang in 31:33 Spielminuten mit 20 Punkten und zehn Rebounds noch einmal ein Double-Double. Es war sein 411. Die Nummer sechs der ewigen Scorerliste steht zum Ende seiner erfolgreichen Laufbahn bei 31.560 Punkten. Seinen letzten Wurf traf das Klubidol der Mavericks beim Korb zum 92:105.

Viel Applaus in San Antonio

Mavericks-Trainer Rick Carlisle nahm den Würzburger unmittelbar danach vom Feld, 46,8 Sekunden waren noch auf der Uhr. Die Zuschauer skandierten wie schon am Vortag in Dallas "MVP". Nowitzki wurde von Mitspielern und Gegenspielern umarmt, er applaudierte den Fans.