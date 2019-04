Dirk Nowitzki - NBA-Abschied in dieser Woche?

Die Mavericks haben sich vor den letzten Spielen gegen die Phoenix Suns in der Nacht zu Mittwoch und einen Tag später gegen die San Antonio Spurs für alle Eventualitäten eingerichtet, auch wenn Nowitzki keine klare Aussage über seine Zukunft trifft.

Auf der Plaza sind drei große Buchstaben aufgebaut. Ein D, ein R und ein K stehen in Blau vor dem American Airlines Center, fast zwei Meter hoch, die Fans der Dallas Mavericks können sich dazwischen stellen, das I bilden und dann ein Erinnerungsfoto schießen lassen.

"Es wird eine besondere Nacht"

"Wenn du für das letzte Spiel herkommen kannst, willst du auf jeden Fall in Dallas sein" , kündigte Club-Besitzer Mark Cuban einen emotionalen Abend beim letzten Heimspiel gegen die Suns an. "Es wird eine ganz besondere Nacht - egal, ob er es möchte oder nicht."

Nach vielen Verletzungsproblemen war der Würzburger in seiner 21. NBA-Saison ganz gut in Fahrt gekommen, Ende März erzielte er gegen Meister Golden State Warriors 21 Punkte. Beim 129:127-Sieg nach Verlängerung gegen die Memphis Grizzlies holte er nun seinen 10 000. Defensiv-Rebound in regulären Saisonspielen, nur die Legenden Kevin Garnett, Karl Malone, Tim Duncan und Robert Parish haben mehr.

Gefeiert in allen Hallen

In fremden Arenen wird jeder Korb gefeiert - doch genügt das für eine weitere Spielzeit ? "Viele Leute fragen und er versucht zu sehen: Habe ich noch ein Jahr in mir? Oder bin ich fertig?" , sagte Ehefrau Jessica den "Dallas Morning News" in einem ihrer wenigen Interviews über ihren Mann. "Wir müssen abwarten. Aber ich denke, wenn die Saison vorbei ist, wird er es genießen, schon morgens Eis zu essen."

Zuletzt hatte der Verwaltungsbezirk von Dallas den April als "Monat von Dirk" ausgerufen. "Das ist unglaublich. Ich habe niemals gedacht, dass so etwas möglich sein würde" , sagte Nowitzki. Im American Airlines Center werden für das Spiel gegen Phoenix Erinnerungs-Shirts an alle Zuschauer verteilt werden.

Pressekonferenz am Donnerstag

Möglich ist, dass er das anschließende Auswärtsspiel bei den San Antonio Spurs auslässt, die Playoffs hat Dallas schon lange verpasst. Die letzten Saisonspiele stehen bei den Mavs unter dem Werbeslogan «41.21.1.» 41 Jahre ist Nowitzkis Rückennummer, 21 Jahre spielt er nur für einen NBA-Club.

Am Donnerstag um 19.30 Uhr gibt Nowitzki eine Pressekonferenz bei seinem Sponsor. Der ungewöhnliche Termin könnte ein Indiz dafür sein, dass er den Basketball hinter sich lässt. Oder auch nicht.

dpa/sid | Stand: 08.04.2019, 13:26