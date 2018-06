Im Juli 2017 verlängert Nowitzki seinen Vertrag mit den Mavericks nochmal um zwei Jahre. Für den einzigen NBA-Klub, für den er in seiner Karriere aktiv war, wird er auch in der Saison 2018/19 als 40-Jähriger auf dem Parkett stehen. "Ich habe einfach immer noch Spaß am NBA-Leben, den Herausforderungen und dem Zusammenhalt in der Mannschaft", sagte der Superstar.