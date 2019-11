Audio: Deutsches Eishockeyteam Zweiter bei Deutschland Cup

Sportschau. . 00:46 Min. . ARD.

Lange Zeit sah es nach einem deutschen Turniersieg aus, am Ende verlor das deutsche Eishockeyteam gegen die Slowakei in der Verlängerung mit 2:3. So beenden die Deutschen den Deutschland Cup auf dem zweiten Platz. | audio