Basketball-Bundesliga, 28. Spieltag

BBL - ALBA setzt Siegesserie fort

ALBA Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga weiter auf Erfolgskurs. Am Sonntag (08.04.2018) siegten die Berliner bei den Telekom Baskets Bonn dank eines starken Schlussspurts mit 84:76 (29:35) und feierten den 14. Ligasieg in Serie.