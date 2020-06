Bennet Hundt sorgte gleich zum Auftakt des BBL-Finalturniers für ein erstes Ausrufezeichen: Mit 30 Punkten führte Göttingens Spielmacher sein Team zum Sieg gegen Crailsheim - und bekam dafür auch die Anerkennung von Kollegen: "Bennet 'the Dog' Hundt!" gratulierte Alba-Regisseur Peyton Siva per Twitter. "So legt man die Latte richtig hoch, lil' bro'!"

Ohne die Corona-Zwangspause hätte Göttingens 1,80-Meter-Guard womöglich gar nicht die Chance für einen derart großen Auftritt bekommen. In der regulären Saison bekam Hundt noch deutlich weniger Minuten, hinter dem etatmäßigen Spielmacher Kyan Anderson, der nun aber nicht mehr dabei ist. Doch Jung-Nationalspieler Hundt sorgte dafür, dass der bisherige Topscorer Anderson (16 Punkte pro Spiel) bei den Göttingern kaum vermisst wurde: Der 21-Jährige glänzte vor allem als Vollstrecker, nicht nur aus der Distanz (fünf Treffer bei neun Dreier-Versuchen), sondern auch mit gut dosierten Attacken in die Zone.

Der Sieg der dezimierten Göttinger, die ohne ihre beiden besten Schützen der Saison als Außenseiter beim Finalturnier antraten, war nicht die einzige Überraschung des Auftakttages. Bayern München, Titelverteidiger und Top-Favorit, legte im Anschluss mit der 85:95-Niederlage gegen Ulm einen klassischen Fehlstart hin. Mit einem Auftritt, den man bestenfalls als uninspiriert bezeichnen konnte. Das Spiel der Münchner kam überhaupt nicht ins Rollen. " Wir waren in einem Modus - wenn wir den nicht schnell ändern, dann wird das Turnier für uns schnell vorbei sein ", fand Geschäftsführer Marko Pesic klare Worte und forderte für das Spiel gegen Crailsheim am Montagnachmittag (08.06.2020) eine Reaktion. Gut möglich, dass der frisch verpflichtete Nationalspieler Ismet Akpinar sein Debüt gibt - um für die dringend benötigten Impulse im Spielaufbau zu sorgen.

Favoriten tun sich schwer

Es fiel auf, dass auch der Bayern-Herausforderer Nummer eins, Alba Berlin, Probleme hatte, den Rhythmus nach drei Monaten Spielpause wieder zu finden. Gegen Frankfurt, bei Abbruch der Saison auf Platz 14 der Tabelle und damit das nominell schwächste Team bei diesem Finalturnier, taten sich die Berliner lange Zeit schwer. Am Ende rettete sie ihre individuelle Klasse ins Ziel, vor allem Regisseur Siva, der zum richtigen Zeitpunkt explodierte und die entscheidenden Aktionen zum 81:72-Erfolg setzte.

Das erste Wochenende zeigte damit durchaus schon etwas vom zuvor erhofften speziellen Turniercharakter der BBL-Finals, bei dem sich die großen Teams zu Beginn oft schwertun. Oder sogar stolpern können - wie die Münchner gegen ein exzellent eingestelltes Team aus Ulm, mit klar verteilten Rollen und einem durchdachten Offensiv-Plan. Dies könnte, zumindest in der Gruppenphase, in der Tat für spannendere Konstellationen sorgen, als bei den sonst üblichen Playoff-Serien zu erwarten sind.

So durfte sich BBL-Ligachef Stefan Holz nicht nur über den ersten bestandenen Test für das Hygienkonzept freuen - ein positiv getesteter Spieler aus Ludwigsburg wurde erfolgreich identifiziert, bevor er in die Hotel-Quarantäne ging. Holz sprach im ARD Morgenmagazin insgesamt von einem gelungenen Auftakt des Turniers, und über attraktive Spiele " mit hoher Intensität ". Der Fitnessrückstand der Teams und die fehlende Abstimmung nach drei Monaten Pause machten sich in der Tat eher in der Defensive bemerkbar, dadurch gab es einige spektakuläre Offensivaktionen und nicht weniger Punkte als während der regulären Saison.

Die Stimmung in der Halle wirkte weniger geisterhaft als etwa in der Fußball-Bundesliga. Auch das in deutschen Basketballhallen beliebte, oft eintönig wirkende rhythmische Dauerklatschen der Fans wurde nicht wirklich vermisst. Einzig der Gastgeber fremdelte im eigenen Wohnzimmer: " Es war komisch in leerer Halle ", sagte Bayerns Nationalspieler Danilo Barthel. Auf den Heimvorteil werden die Münchner nicht zählen können in den kommenden Wochen.

red/dpa/sid | Stand: 08.06.2020, 11:45