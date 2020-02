Bei der BG Göttingen unterlag der deutsche Meister am Dienstag (11.02.20) nach einer zeitweise enttäuschenden Vorstellung 81:90 (40:44). Zuvor hatte der Tabellenführer (34:4 Punkte) nur bei seinem ersten Verfolger MHP Riesen Ludwigsburg (28:8) verloren. "Wir haben viel zu viele Fehler gemacht" , sagte Bayern-Kapitän Danilo Barthel bei MagentaSport. Göttingen habe den Sieg "mehr gewollt" und verdient.

Alba siegt dank starker Nerven