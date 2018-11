Bamberg setzte sich gegen die starken Gießen 46ers mit 109:101 (53:57, 98:98) n.V. durch. Die Franken bleiben mit 10:2-Punkten in der Spitzengruppe. Für Gießen war es im siebten Match die zweite Niederlage.

Allerdings taten sich die Franken lange Zeit sehr schwer, die Gäste um Center John Bryant (20 Punkte/11f Rebounds) führten teilweise mit zehn Punkten. Erst im dritten Viertel fand der Ex-Meister besser ins Spiel.

Bonn schlägt Crailsheim

Playoff-Aspirant Telekom Baskets Bonn hatte beim 89:87 gegen Aufsteiger Hakro Merlins Crailsheim nach zwei guten Vierteln große Probleme und zitterte sich zum vierten Saison-Erfolg. Die Fraport Skyliners aus Frankfurt unterlagen medi Bayreuth mit 81:91.

Vechta überrascht Berlin

Alba Berlin verlor dagegen bei Aufsteiger Rasta Vechta mit 69:80 (30:43) nach zuvor fünf Siegen. " Wir müssen verstehen, dass man jedes Spiel gewinnen kann. Aber man kann eben auch jedes verlieren" , sagte Trainer Garcia: "Um zu gewinnen, muss man auf jeden Fall besser sein als der Gegner - heute waren wir das nicht."

Nach ausgeglichenem Start in die Partie musste Alba schon Mitte des ersten Viertels abreißen lassen und ging mit einem Rückstand von zwölf Zählern in das zweite Viertel. Auch in der Folge hatten die Berliner schwer an der druckvollen Defensive der Gastgeber zu knabbern. Eine Leistungssteigerung im Schlussviertel kam zu spät. Überragender Spieler der Partie war Vechtas Austin Hollins mit 29 Punkten.

Braunschweig mit zweitem Sieg