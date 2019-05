S. Oliver Würzburg besiegte die Telekom Baskets Bonn am Freitagabend (10.05.19) 80:75 (41:30) und zog damit in der Tabelle an den Rheinländern vorbei auf Rang sieben. Dennoch steht Bonn aufgrund des direkten Vergleichs bereits als Teilnehmer an den Play-offs fest.

Die Löwen Braunschweig glauben indes weiterhin um ihre Chance auf die Play-offs. Die Niedersachsen siegten nach zuvor drei Niederlagen in Serie gegen die Frankfurt Skyliners 95:77 (47:47) und kämpfen am Sonntag im Fernduell mit Würzburg um den letzten Platz im Viertelfinale.

Bamberg in den Play-offs gegen Vechta

Der frühere deutsche Serienmeister Brose Bamberg bekommt es im Play-off-Viertelfinale der Basketball Bundesliga (BBL) mit dem Überraschungsteam Rasta Vechta zu tun. Die Oberfranken beenden die Hauptrunde nach dem 90:79 (43:31) im Derby bei medi Bayreuth am vorletzten Spieltag auf dem fünften Platz, Aufsteiger Vechta hatte sich Platz vier und damit den Heimvorteil im Viertelfinale schon vor dem 92:81 (31:40) am Freitagabend gegen die Giessen 46ers gesichert. Durch den Bamberger Sieg steht auch bereits fest, dass Vizemeister Alba Berlin in den Play-offs auf ratiopharm Ulm trifft.

Hauptrundensieger und Titelverteidiger Bayern München setzte sich gegen Ulm mit 95:72 (40:39) durch. Die MHP Riesen Ludwigsburg verpassten die Play-offs hingegen durch das 80:86 (32:50) bei der BG Göttingen und den Würzburger Sieg gegen Bonn.

Craislheim könnte erstklassig bleiben

Die Hakro Merlins Crailsheim haben ihre Chance auf den Klassenverbleib gewahrt. Der Aufsteiger setzte sich am Freitagabend mit 91:88 im vorletzten Hauptrundenspiel beim feststehenden Absteiger Science City Jena durch. Die Eisbären Bremerhaven verspielten trotz langer Führung durch die 104:107-Niederlage nach Verlängerung bei ALBA Berlin die vorzeitige sportliche Rettung. Die Niedersachsen müssen zudem um ihre Erstligazugehörigkeit bangen, da sie wie auch der sportliche Aufsteiger Nürnberg Falcons keine Lizenz für die neue BBL-Saison erhalten haben.

Crailsheim muss nun am Sonntag gegen die EWE Baskets Oldenburg gewinnen und auf einen Ausrutscher von Bremerhaven beim Mitteldeutschen BC hoffen. Sollte der MBC eine Niederlage mit 41 oder mehr Punkten kassieren und Crailsheim gewinnen, würde das Team aus Weißenfels absteigen.