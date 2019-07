Falcons-Trainer Junge - "Die BBL wollte Nürnberg nicht"

Die Nürnberger Falcons sind sportlich in die erste Basketball Bundesliga (BBL) aufgestiegen. Dennoch wird der Klub in der Saison 2019/20 in der zweitklassigen Pro A an den Start gehen.

Die BBL verweigerte die Lizenz, weil der Verein wesentliche Anforderungen nicht erfüllt habe. Dabei geht es um eine fehlende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und eine nicht vorhandene Spielstätte.

Sportschau.de: Herr Junge, vor wenigen Tagen fiel die Entscheidung: Sie erhalten keine Lizenz für die BBL. Wie groß ist die Enttäuschung?

Ralph Junge: Natürlich groß. Vor allem, nachdem uns das Schiedsgericht kurz zuvor einen Vorschlag gemacht hatte, was die Lizenzerteilung angeht. Da kam die Ablehnung am Tag darauf doch sehr überraschend und hat nicht zu den vorherigen Gesprächen gepasst. Es ist jetzt einfach bitter, weil wir uns sowohl sportlich, moralisch und eigentlich auch juristisch im Recht fühlen und man dann doch der Willkür anderer ausgesetzt ist.

Können Sie die Entscheidung nachvollziehen?

Junge: Aufgrund der Absicherung der Stadt Nürnberg in Bezug auf Ticket-Einnahmen und Etat waren wir uns sicher, dass wir die notwendigen Auflagen erfüllen. Was uns überhaupt nicht passt, ist die Art und Weise, mit der unterschriebene Verträge mit dem Nürnberger Oberbürgermeister von der Liga nicht anerkannt worden sind. Wir waren uns in dem gesamten Verfahren aber auch bewusst, dass das Ziel der BBL ein anderes ist.

Die BBL wollte Nürnberg nicht in der Liga haben und das haben sie in dem gesamten Verfahren deutlich gemacht. Das ist das, was uns ärgert. Die Hoffnung hatten wir aber definitiv bis zum Ende, weil sie auch berechtigt war.