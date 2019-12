Krise bei den Baskets: Bonn verliert auch gegen Hamburg

Die Telekom Baskets Bonn haben auch das weihnachtliche Kellerduell in der Basketball-Bundesliga verloren und rutschen im Abstiegskampf in eine Krise. Die Mannschaft von Trainer Thomas Päch unterlag am zweiten Feiertag dem Liganeuling Hamburg Towers mit 90:102 (55:44) und kassierte die neunte Niederlage im elften Saisonspiel. Die Baskets sind damit nun hinter Hamburg Vorletzter.

Bonn hatte erst am vergangenen Wochenende das Duell mit einem anderen direkten Konkurrenten verloren, bei der BG Göttingen unterlagen die Baskets knapp (77:80) und standen damit unter einigem Druck.