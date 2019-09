Basketball-WM: USA starten souverän, Australien mit Problemen

Titelfavorit USA schlug am Sonntag (01.09.19) zum Auftakt in Shanghai Tschechien mit 88:67 (43:29). Bester Werfer des Titelverteidigers und fünfmaligen Weltmeisters war Donovan Mitchell von Utah Jazz mit 16 Punkten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Erfolgreich in der deutschen Gruppe G war die Dominikanische Republik. Der Weltranglisten-18. entschied das Duell der Außenseiter gegen Jordanien (Nr. 49) in Shenzhen mit 80:76 (47:36) für sich. Die Dominikanische Republik ist am Dienstag (10.30 Uhr MESZ) zweiter Gegner der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB).

Siege für Australien und Litauen

In der Parallelgruppe H, aus der die möglichen Zwischenrundengegner der deutschen Mannschaft kommen, gewann Australien sein erstes Vorrundenspiel gegen Kanada. Der Ozeanienmeister setzte sich in Dongguan nach einigen Schwierigkeiten letztlich souverän mit 108:92 (52:40) durch. Auch Litauen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und schlug Senegal mit 101:47 (48:21).

dpa/sid | Stand: 01.09.2019, 17:01