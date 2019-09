Serbien verlor am Dienstag (10.09.2019) überraschend 87:97 (49:54) gegen die Südamerikaner. Matchwinner bei den Argentiniern waren der langjährige NBA-Profi Luis Scola (20 Punkte) und Facundo Campazzo. Der glänzend aufgelegte Spielmacher kam auf 18 Punkte und zwölf Assists. Topscorer der Serben war NBA -Profi Bogdan Bogdanovic von den Sacramento Kings (21).

Das serbische Team von Sasa Djordjevic lief lange einem Rückstand hinterher. Kurzzeitig gingen die Serben zu Beginn des Schlussviertels dann doch einmal in Führung (70:68/31. Minute), fortan jedoch lief wenig zusammen. Die starken Argentinier, Titelgewinner bei der ersten WM 1950, ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. Argentinien trifft im Halbfinale am Freitag (13.09.2019) entweder auf Titelverteidiger USA oder Frankrech.

Fragezeichen hinter Serbiens Olympiateilnahme

Dabei hatte man in Serbien gehofft, den wegen vieler Absagen nicht so stark wie sonst eingeschätzten Weltmeister USA in China entthronen zu können. Daraus wurde nichts. Das Team des früheren Bayern-Trainers Sasa Djordjevic hatte bereits in der Zwischenrunde gegen Spanien die erste Turnier-Niederlage kassiert und muss nun sogar um die direkte Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio bangen.

Serbien hatte zuletzt bei der WM 2014, Olympia 2016 und der EM 2017 jeweils Silber geholt und war in China mit klaren Titelambitionen gestartet. Argentinien hingegen hofft auf die erste WM-Medaille seit 2002, als das Team im Finale an Jugoslawien scheiterte.

red/sid/dpa | Stand: 10.09.2019, 15:47