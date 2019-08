Vizeweltmeister Serbien hat in Foshan zum Auftakt mit 105:59 (50:32) gegen den völlig überforderten Außenseiter Angola gewonnen und machte den ersten Schritt zum Sprung in die zweite Gruppenphase.

Bogdan Bogdanovic vom NBA -Klub Sacramento Kings (24 Punkte) war bester Werfer im Team von Sasa Djordjevic, ehemals Trainer bei Bayern München. Durch den Erfolg setzten sich die Serben, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Rio und Vize-Europameister, an die Spitze der Vorrundengruppe D.

China und Spanien mit Siegen

Vor den Augen von WM -Botschafter Dirk Nowitzki ist auch Gastgeber China erfolgreich ins Turnier gestartet. In der Hauptstadt Peking gewann das Team um den früheren NBA-Profi Yi Jianlian 70:55 (29:29) gegen die Elfenbeinküste. Yi kam auf 19 Zähler.

Spanien schlug Tunesien zudem in Guangzhou 101:62 (42:39) und führt damit in der Gruppe C. Topscorer beim Weltmeister von 2006 war Ricky Rubio (Phoenix Suns/17 Punkte).

Zwei Teams aus jeder der acht Vorrundengruppen ziehen in die Zwischenrunde ein. In der zweiten Gruppenphase gibt es bei der ersten WM mit 32 Teilnehmern vier neue Viererstaffeln. Je zwei Teams kommen dann ins Viertelfinale.

sid/red | Stand: 31.08.2019, 16:42