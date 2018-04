"Ich brenne darauf, ab sofort für Bayern München zu arbeiten" , sagte der 48 Jahre alte Ex-Coach von Roter Stern Belgrad, der direkt nach der Vertragsunterschrift am Ostermontag sein erstes Training leitete. Bereits am Mittwoch (20.30 Uhr) wird Radonjic im Südderby gegen ratiopharm Ulm sein Debüt geben. Nach "sehr unkomplizierten Gesprächen" zeigte sich Geschäftsführer Marko Pesic "froh, dass wir ihn zum jetzigen Zeitpunkt als ideale Lösung für uns gewinnen konnten."

Blitz-Verpflichtung

Entsprechend fix ging es dann letztendlich auch: Sonntagmittag war Radonjic erstmals mit dem weiteren Trainerstab um Interimscoach Emir Mutapcic zusammengetroffen. Radonjic soll den auch nach der überraschenden Trennung von Sasa Djordjevic uninspiriert und müde wirkenden Bayern neues Leben einhauchen. Sein Kontrakt läuft bis zum Saisonende, inklusive Option auf eine weitere Spielzeit.

Die "hoch geschätzte Trainerpersönlichkeit" (Sportdirektor Daniele Baiesi) kommt mit besten Empfehlungen: Bis 2017 holte er mit dem serbischen EuroLeague-Klub Roter Stern Belgrad, bei dem er nach vier Jahren eine weitere Vertragsverlängerung ausschlug, zahlreiche Titel. Er hatte den Hauptstadtklub unter anderem 2015 zur ersten Meisterschaft nach 17 Jahren geführt. "Er arbeitet akribisch, mit Plan und einer klaren Struktur" , betonte Pesic zwei Tage nach der peinlichen 77:100-Pleite der Münchner bei den EWE Baskets Oldenburg.

Der neue Mann an der Seitenlinie weiß angesichts der schlechten Leistung in Oldenburg, wo er den Hebel zuerst ansetzen will: "In der Defensive werden wir uns schnell verbessern müssen. Doch bis zu den Play-offs haben wir dafür noch ausreichend Zeit."

Stand: 02.04.2018, 12:59