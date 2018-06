Wenn in der Nacht zu Freitag (22.06.2018) der NBA -Draft startet, machen sich auch drei Talente aus Deutschland Hoffnungen auf einen Vertrag in der bedeutensten Basketball-Liga der Welt. Während Bonga und Richard Freudenberg von den Frankfurt Skyliners Außenseiterchancen haben dürften, hat sich um Wagner von den Michigan Wolverines, dem Team der University of Michigan, ein regelrechter Hype entwickelt. Experten sehen in ihm einen potenziellen Erstrunden-Pick.

Wagner-Gala bei der "March Madness"

Als in diesem Frühjahr die "March Madness" stattfand, die amerikanische College-Meisterschaft, spielten Wagner und seine Wolverines groß auf. Für den Titel reichte es zwar nicht ganz, im Finale unterlag Michigan den Villanova Wildcats 62:79. Und doch tauchte Wagner spätestens nach seinen Auftritten im März in den Notizbüchern der großen Klubs aus der NBA auf.

Auf dem Sprung in die NBA? Moritz Wagner von den Michigan Wolverines

Im Halbfinale machte Wagner 24 Punkte und holte 15 Rebounds, das weckte Erinnerungen an frühere NBA-Superstars wie Larry Bird oder Hakeem Olajuwon, die einst ähnlich erfolgreich die College-Meisterschaft dominiert hatten. Und so war es kein Wunder, dass Wagner später in das Team des Turniers gewählt wurde.

Das dritte Jahr in Michigans College-Team, es war mit Abstand sein bestes. Fand auch Wagner - und meldete sich wenige Wochen später zum NBA-Draft an. Schon im vergangenen Sommer hatte sich der ehemalige Nachwuchsspieler von Alba Berlin für die Talentziehung angemeldet. Er entschied sich jedoch um und ging für eine weitere Saison ans College.

Vorbereitung bei den Lakers

"Für mich war es nach drei Jahren am College an der Zeit, einen neuen Schritt zu wagen" , sagte Wagner, der trotz seiner Größe 2,11 Meter ein erstaunlich beweglicher Center ist, eine gute Quote aus der Distanz vorweisen kann und zuletzt auch seinen Blick für den besser postierten Mitspieler verbessert hat. Das blieb in der NBA nicht unbemerkt.

Während der vergangenen beiden Monate wurde Wagner nun von mehr als einem Dutzend NBA-Teams zu sogenannten Pre-Draft-Workouts eingeladen. Bei diesen Trainingseinheiten gehe es aber nicht nur um Basketball, sondern vielmehr darum, die jungen Spieler persönlich kennenzulernen, glaubt Wagner. Anfang Juni durfte er sich auch bei den Los Angeles Lakers vorstellen und hat, wenn man den Experten von der Westküste glaubt, durchaus Eindruck hinterlassen.

Während Wagner noch keine Prognose abgeben mag, ob und wann er gedraftet wird, legt sich Bundestrainer Henrik Rödl fest. Er gehe fest davon aus, dass Wagner ausgewählt werde, sagte Rödl. "Ob er aber gleich in die NBA geht oder erstmal nach Europa - das weiß ich nicht. Langfristig ist er aber eines unserer großen Talente."

Auch Bonga macht sich Hoffnungen

Rödls Worte dürften nicht unbedingt für Richard Freudenberg, 19, gelten, der automatisch für den Draft gemeldet ist, weil er im letzten Jahr am College noch für die St. John’s University in New York gespielt hat. Ihm werden kaum Chancen eingeräumt, und auch Freudenberg selbst sagte kürzlich auf der Saisonabschlussfeier seines Vereins Frankfurt Skyliners, er gehe nicht davon aus, gepickt zu werden.

Rechnet sich Chancen beim NBA-Draft aus: Isaac Bonga von den Frankfurt Skyliners

Im Falle von Isaac Bonga sieht das anders aus. Bonga, 18, und seit Ende Februar deutscher Nationalspieler, gilt nach seiner ersten kompletten Spielzeit als Profi bei den Skyliners aus Frankfurt als großes Talent. Mancher Experte sieht in ihm gar ein Versprechen für die Basketball-Zukunft. Er wird in diesem Jahr der jüngste Spieler im gesamten Draft sein. Doch ob es schon in diesem Jahr für den ganz großen Wurf reicht?

Der Traum von der NBA

In der BBL gibt es schon jetzt kaum noch Spieler, die Bonga aufhalten können, wenn er mit schnellen, langen Schritten zum Korb zieht. Seine Spannweite von 2,19 Meter ist so beeindruckend wie effektiv, das gilt auch für seine Freiwurfquote, die in dieser Spielzeit bei 92 Prozent lag. "Als Kind träumt man immer davon, mit den Besten zu spielen, und das ist nun mal in der NBA" , sagte Bonga kürzlich dem "Hessischen Rundfunk".

An Selbstbewusstsein scheint es Bonga schon mal nicht zu fehlen. Es gibt sicher schlechtere Voraussetzungen, um im NBA-Draft für eine Überraschung zu sorgen.

tb/dpa/sid | Stand: 21.06.2018, 08:00