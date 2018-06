DeAndre Ayton - Modellathlet mit defensiven Schwächen

Offensiv ist DeAndre Ayton eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Ein 2,16-Mann, der sich extrem elegant bewegt, stark reboundet und auch aus der Distanz werfen kann? Das ist eigentlich genau das moderne Profil eines "Big Man" in der NBA . All das bringt Ayton mit seinen 19 Jahren bereits mit. Trotz seines Alters hat der Mann vom College in Arizona bereits einen so muskulösen Körper, dass er sich direkt auch physisch einigermaßen gegen gestandene NBA-Center behaupten dürfte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Da Phoenix auf den großen Positionen Bedarf hat, wird Ayton als heißester Kandidat auf den Nummer-Eins-Pick gehandelt. Wie alle Spieler seines Alters bringt aber auch er noch ein paar Schwächen mit. Die eklatanteste: seine Abwehrarbeit. Dass er in Sachen Rebounds mit seiner Größe, Spannweite und Physis gut aufgestellt ist, ist, zumindest wenn man seine College-Performance betrachtet, beinahe sein einziger defensiver Vorzug. Immer wieder wirkte Ayton etwas orientierungslos oder schlichtweg unkonzentriert bei der Abwehrarbeit - hier muss er dringend zulegen. Böse Zungen könnten behaupten, dass er auch deshalb perfekt zu den Suns passt. Sein Potenzial ist aber gerade offensiv ohne Frage riesig.

Luka Doncic - Real Madrids MVP

Vor einigen Monaten galt Luka Doncic noch als sicherer Kandidat für den ersten oder zweiten Draft-Pick. Inzwischen ist man sich zumindest in den "Mock Drafts" (Draft-Prognosen) der Basketball-Experten in den USA nicht mehr so sicher und stuft ihn öfter mal auf Rang vier oder fünf ein. Eigentlich gibt es dafür jedoch keinen logischen Grund. Der slowenische Guard Doncic steht bereits seit er 16 Jahre alt war im Profikader von Real Madrid und gewann mit dem Team jüngst die Euroleague. Somit spielte der inzwischen 19-Jährige wohl bisher beim besten Team außerhalb der NBA.

Doncic spielte dort aber nicht nur ein bisschen mit, sondern war Dreh- und Angelpunkt des Teams und wurde zum MVP des Final Four gewählt. Obwohl er erst nächstes Jahr 20 Jahre alt wird, kennt Doncic den Vergleich mit gestandenen Spielern also bereits seit drei Jahren. Eine hervorragende Übersicht, tolle Bewegungen in der Offensive - dazu ist er übrigens auch Europameister. Lediglich seine Schnelligkeit in der Defensive und sein zuletzt nicht mehr ganz so sicherer Distanzwurf sorgen für ein paar Fragezeichen. Außerdem haben NBA-Teams eben traditionell bei Europäern etwas mehr Bedenken als bei US-Spielern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Grundsätzlich darf sich das Team, das Doncic bekommt, aber wohl auf einen der jüngsten und dennoch "fertigsten" Basketballspieler des Drafts freuen. Die Dallas Mavericks, die an Position fünf wählen dürfen und bekanntermaßen ganz gute Erfahrungen mit Europäern haben, würden wohl eine kleine Freudenfeier veranstalten, sollte der 2,03-m-Mann für sie noch zu bekommen sein.

Marvin Bagley III - In Korbnähe mehr als beachtenswert

Generell sind die (physisch) großen Spieler dieses Draft-Jahrgangs diejenigen, die voraussichtlich etwas früher gezogen werden. Marvin Bagley III spielte am College für Duke und ist jemand, der unter dem gegnerischen Korb für richtig Unruhe sorgen kann. Der gerade erst 19 Jahre alt gewordene 2,11-m-Athlet verfügt über einen herausragend starken Abschluss in Korbnähe und ein sehr solides Rebounding. Er hat aber kräftemäßig beispielsweise im Vergleich mit Ayton noch ein paar kleinere Defizite - was ihn auch defensiv einschränken dürfte. Mit etwas ausgeprägteren Muskelpaketen könnte Bagley III sich aber in naher Zukunft zu einem prägenden Center der NBA entwickeln - zudem müsste er seine rechte Hand noch öfter und besser zum Abschluss nutzen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Jaren Jackson Jr. - ganz junge Blockmaschine

Ein komplett anderes Skillset bringt der 2,11 m große Jaren Jackson Jr. von Michigan State mit. Trotz seiner erst 18 Jahre ist Jackson Jr. ein extrem guter Verteidiger. Steals und vor allem Blocks sind sein Spezialgebiet und schnell auf den Füßen ist er auch noch - das macht ihn für viele Teams interessant. Dass dazu auch sein Distanzwurf zuverlässig den Weg ins Ziel findet, ist das Sahnehäubchen auf dem schmackhaften Gesamtpaket, das er für sein neues Team schnüren kann.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Dass er bei allen Fähigkeiten noch viel lernen und Gewicht draufpacken muss, soll jedoch auch nicht unter den Tisch fallen. Immer mal wieder geriet er am College in Foul-Probleme, dazu sind seine Offensiv-Qualitäten abgesehen vom Distanzwurf noch nicht so ganz gesichert. Dass er seinen NBA-erfahrenen Vater an der Seite hat, dürfte ihm jedoch bei seiner Entwicklung helfen.

Mohamed Bamba - die "Spinne" aus Texas

Am College spielte Mohamed Bamba für Texas und hat dort mehr als angedeutet, dass er mit seinen körperlichen Voraussetzungen alles mitbringt, um in der NBA eine echte Plage für Gegenspieler zu werden. Beim Draft-Combine (den "Vorspiel-Workouts") wurde bei ihm eine Rekord-Spannweite von 2,39-Metern gemessen. Dazu ist er trotz seiner 2,11 m unfassbar schnell auf den Füßen - eine echte Spinne eben. Während sein Wurf zur College-Zeit aus größerer Distanz noch wacklig aussah, machten zuletzt immer wieder Videos die Runde, in denen er reihenweise Dreipunkte-Würfe versenkte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Dass es dem jungen Mann aus Harlem noch deutlich an Masse fehlt und auch seine Konzentration und das richtige Gefühl für Spielsituationen in der Offensive nicht immer gegeben waren, sind die Gründe, wegen denen er kein Kandidat für die ersten beiden Picks ist, denn seine körperlichen Voraussetzungen sind beinahe unfair.