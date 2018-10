Die Thunder gewannen am Dienstag (30.10.2018) dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte in eigener Halle gegen die Los Angeles Clippers mit 128:110 (54:67). Zur Pause lag Oklahoma mit 54:67 in Rückstand, kam dann aber mit einem 22:2-Lauf aus der Kabine und entschied das Spiel.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Entscheidend waren Russell Westbrook und Paul George, die ihr Team mit jeweils 32 Punkten zum Heimerfolg führten. George holte zudem zwölf Rebounds. Schröder verbuchte 15 Punkte. Bei den Clippers überzeugte Danilo Gallinari mit 27 Punkten. Für Oklahoma City war es der zweite Sieg im sechsten Spiel.

Hartenstein mit vierter Pleite in Folge

Nachwuchstalent Isaiah Hartenstein kassierte mit den Houston Rockets hingegen die vierte Niederlage nacheinander. Gegen die Portland Trail Blazers zogen die Texaner mit 85:104 (36:51) den Kürzeren. Rockets-Aufbauspieler Chris Paul war mit 17 Punkten Houstons erfolgreichster Werfer im Spiel. Der 20-jährige Hartenstein blieb ohne Zähler. Portlands Damian Lillard und Jusuf Nurkic erzielten jeweils 22 Punkte.

dpa/sid | Stand: 31.10.2018, 08:50