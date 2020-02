Die besten deutschen Basketballer haben zuletzt bei ihren Klubs aufhorchen lassen. Dennis Schröder spielt seine wahrscheinlich beste Saison bislang in der NBA, mit 19 Punkten im Schnitt pro Spiel bei Oklahoma City. Auch Maxi Kleber und Daniel Theis sind wichtige Rollenspieler bei ihren NBA-Klubs. Und in der Euroleague spielt sich Johannes Voigtmann beim Champion ZSKA Moskau mehr und mehr in den Vordergrund: Höhepunkt waren zwei Galavorstellungen gegen Real Madrid (20 Punkte) und vor wenigen Wochen gegen Valencia, als der Nationalspieler spektakulär jeden seiner fünf Dreierversuche traf.

Alles in allem sind das gute Nachrichten, auch für den Bundestrainer: Denn im Juni will das DBB-Team die nach dem WM-Desaster im Vorjahr verbliebene Minimalchance ergreifen, doch noch die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu schaffen, beim Qualifikationsturnier in Kroatien.

DBB-Talentauswahl gegen Frankreich und Großbritannien

Bei den anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Frankreich am Freitag (21.02.2020) in Vechta und am Rosenmontag gegen Großbritannien spielen allerdings nicht Schröder, Theis und Voigtmann für Deutschland. Sondern eine Auswahl an Perspektivspielern und jungen Talenten aus der BBL, darunter fünf Debütanten. Aus dem WM-Kader sind nur Kapitän Robin Benzing, Ismet Akpinar und Andreas Obst dabei.

Einer der wenigen Routiniers: Kapitän Robin Benzing

Bei den Spielen der EM-Qualifikation setzt sich die Verbandsfehde im europäischen Basketball fort. Seit der Kontinentalverband FIBA Europe vor drei Jahren zwei fest verankerte Länderspielfenster pro Jahr eingeführt hat, weigert sich die europäische Klubvereinigung ECA, die die zwei wichtigsten europäischen Wettbewerbe organisiert, die Spieler für die Nationalteams abzustellen. Weil die NBA mit ihren zahlreichen Auslandsprofis sowieso außen vor bleibt, treten nun in der EM-Qualifikation wieder größtenteils nur B-Teams gegeneinander an. Übertragen auf den Fußball wäre dies ungefähr dasselbe, wenn Spanien komplett ohne die Stars von Barca und Real Madrid spielen würde, oder England nur Profis aus Newcastle, Norwich und Sunderland aufbietet.

Auch für den Bundestrainer haben die zwei Länderspiele "eher Testspielcharakter", wie Henrik Rödl dem Sport-Informationsdienst bestätigte. "Wir haben wirklich die Chance, junge Leute dazu zu bringen." Kurios dabei ist, dass das DBB-Team überhaupt eine EM-Qualifikation spielt, obwohl es als Mitausrichter bereits für die EM-Endrunde im kommenden Jahr qualifiziert ist. Dies sieht auch der Bundestrainer kritisch, im Interview mit dem Fachmagazin "BIG" sprach er indirekt von der Gefahr einer möglichen Wettbewerbsverzerrung. Für Rödl wäre es vernünftig gewesen, "die bereits qualifizierten Nationen in eine separate Gruppe zu bringen".

EM-Qualifikation mit Testspielcharakter: Bundestrainer Henrik Rödl

Doch die Vernunft ist offenbar schon vor längerer Zeit auf der Strecke geblieben im festgefahrenen Streit zwischen den Verbänden. Seit 2017 liegen die Verhandlungen zwischen der FIBA und der Klubvereinigung ECA komplett auf Eis, wie Kamil Novak, Direktor von FIBA Europe, im vergangenen November beim ARD Forum Sport bestätigte. Der Europa-Verband, bekräftigte Novak, wolle aber unbedingt an den zwei Länderspielperioden während der Saison, im Februar und im November, festhalten - ungeachtet der Weigerung der Großklubs aus Euroleague und Eurocup, den Spielbetrieb zu unterbrechen und Nationalspieler abzustellen.

Streit um die Länderspielfenster

Es ist ein Kampf, den die FIBA im Grunde nicht gewinnen kann - und den sie wohl schon verloren hatte, als sie 2016 die Champions League gründete, und die europäischen Spitzenklubs von der Euroleague-Organisaton ECA abwerben wollte, mit dem Versprechen auf satte Garantieeinnahmen. Olympiakos, Real Madrid, ZSKA und Co. blieben allerdings unter dem Dach der Euroleague.

Die sitzt seitdem am längeren Hebel und kann den Konflikt einfach aussitzen - nicht ohne von Zeit zu Zeit zu demonstrieren, wer der Stärkere ist: So hat die Euroleague die einzige Pause im Spielplan exakt eine Woche vor das Länderspielfenster gelegt - pünktlich zum Beginn der EM-Quali nimmt dann auch die Königsklasse wieder den Spielbetrieb auf.

Große Lösung - nur mit der NBA