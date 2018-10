Basketball - Bayern kassiert herbe Auftaktpleite

Der deutsche Meister unterlag am ersten Spieltag der Königsklasse gegen den türkischen Topclub Anadolu Efes Istanbul deutlich mit 71:90 (37:44) und enttäuschte auf ganzer Linie. Nach einem ordentlichen ersten Viertel (18:19) gelang den Münchnern nichts mehr.

Bereits zur Pause vorn

Die Türken um den deutschen Nationalmannschafts-Center Tibor Pleiß erhöhten Punkt für Punkte ihren Vorsprung und führten bereits zur Pause mit sieben Zählern. Nach dem Seitenwechsel wurde es richtig deutlich. Mit 28:14 gewann Istanbul nicht nur das dritte Viertel, sondern entschied bereits nach 30 Minuten die Partie.

Im Schlussdurchgang hatten die Gäste keine Probleme mit den harmlosen Hausherren. Lediglich Nihad Dedovic, der am Ende auf 17 Punkte kam, und Stefan Jovic (15) zeigten bei den Münchnern Normalform. Bei Istanbul wusste neben Brock Motum (14) auch Pleiß (11) zu gefallen.

Jetzt zu den Löwen

Für die Bayern geht es am Sonntag (14.10.18) in der Bundesliga bei den Basketball Löwen Braunschweig weiter. Die nächste Euroleague-Partie findet am 16. Oktober gegen den griechischen Spitzenverein Panathinaikos Athen statt.

vdv mit dpa/sid | Stand: 02.10.2018, 11:48