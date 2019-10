Am Dienstag (01.10.2019) startet im Basketball der erste Europapokal-Wettbewerb. Und erneut fragen sich die Fans: In welchen Wettbewerben starten die deutschen Teams? Warum gibt es überhaupt so viele Wettbewerbe und warum heißen die auch noch ähnlich?

Fakt ist, dass fast die halbe Liga im Europapokal antritt. Acht Teams spielen in vier Wettbewerben. Grund für den Wirrwarr ist ein Streit zwischen dem Basketball-Weltverband ( FIBA ) und der Euroleague, einer privatwirtschaftlichen Klubvereinigung. Beide streiten seit Jahren um die Vormachtstellung. Dabei buhlen sie auch um Teilnehmer, denn die Klubs können sich aussuchen, wo sie antreten.

Bayern München und Berlin in der Euroleague

Der wichtigste Wettbewerb ist die Euroleague. Für Deutschland sind Meister Bayern München und Vizemeister Alba Berlin mit dabei. 18 Mannschaften treten in nur einer Gruppe in Hin- und Rückspielen gegeneinander an. Die acht besten Teams qualifizieren sich für die Playoffs. Die werden im Modus "Best-of-five" gespielt. Die Sieger der vier Viertelfinal-Duelle qualifizieren sich für das Endturnier. Los geht es am Donnerstag. Die Bayern treffen dann auf Olimpia Mailand, Berlin muss einen Tag später gegen Zenit Sankt Petersburg ran.

Ulm und Oldenburg im Eurocup

Der Eurocup gilt als der zweitwichtigste Wettbewerb und wird ebenfalls von der Euroleague veranstaltet. Ulm und Oldenburg vertreten die deutsche Bundesliga. Es gibt vier Gruppen mit je sechs Teams. Die ersten vier jeder Gruppe kommen eine Runde weiter und spielen dann in einer zweiten Gruppenphase in Vierergruppen. Die jeweils ersten beiden Mannschaften dieser Vierergruppen erreichen die Playoffs, in denen es Viertelfinale, Halbfinale und Finale in einer "Best-of-three"-Serie gibt. Zum Start muss Oldenburg am Dienstag gegen Arka Gdynia antreten, Ulm spielt am Mittwoch gegen Virtus Bologna.

Vechta, Bamberg und Bonn in der Champions League

Der frühere Serienmeister Bamberg, Vechta und Bonn sind in der Champions League des Kontinentalverbands FIBA Europe mit dabei. In der Champions League treten 32 Mannschaften an. Gespielt wird in vier Achtergruppen, die jeweils vier besten Teams jeder Gruppe kommen weiter. Im Achtelfinale und im Viertelfinale gibt es Hin- und Rückspiele. Die verbleibenden vier Klubs nehmen am Final Four teil. Los geht es am 15. Oktober.

Bamberg entschied sich schon im vergangenen Jahr bewusst dauerhaft für die Champions League der FIBA und damit gegen die Euroleague. Selbst wenn sich die Franken als deutscher Meister für die Euroleague qualifizieren, käme eine Teilnahme für den Klub nicht infrage.

Bayreuth im Europe Cup

Und als ob das nicht alles schon genug wäre gibt es auch noch den FIBA Europe Cup - nicht zu verwechseln mit dem Eurocup. Für die Bundesliga ist Bayreuth mit dabei. Es gibt acht Gruppen mit je vier Teams. Die beiden ersten Mannschaften kommen in die zweite Runde, in der 16 Teams in vier Vierergruppen spielen. Die beiden ersten dieser Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein, danach folgen Halbfinale und Endspiel. Der Wettbewerb startet am 23. Oktober.

Vier Klubs verzichten

Bayreuth ist das einzige deutsche Europapokal-Team, das in der vergangenen Saison nicht die Playoffs erreichte. Der Tabellen-Zwölfte profitierte davon, dass die besser platzierten Klubs Braunschweig, Würzburg, Ludwigsburg und Frankfurt auf eine Teilnahme verzichteten. Grund sind die hohen Reisekosten, die nicht ausgeglichen werden können, da es im Europe Cup keine Prämien gibt.

Jede Menge Spiele

Für die Klubs bedeutet die Teilnahme auch jede Menge Stress. Oldenburg muss bis Mitte Dezember zehn Partien bestreiten. Es stehen Reisen nach Polen, Spanien, Montenegro, Italien und in die Türkei an. In der zweiten Gruppenphase kämen dann noch sechs Partien hinzu, und danach stünden drei "Best-of-three"-Serien an. Der Sieger bestreitet also bis zu 25 Partien.

Noch schlimmer erwischt es die Euroleague-Teilnehmer. Neben der Bundesliga und dem Pokal stehen allein in der Hauptrunde 34 Spiele an. Hinzu kommen eventuell noch die K.o. -Runden im "Best-of-three"- Modus. "Das wird eine große Herausforderung" , sagt Berlins Sportdirektor Himar Ojeda: "Das heißt viel reisen und weniger Zeit zum Training." Um in der Euroleague mithalten zu können, wurde der Spieleretat um ein Fünftel erhöht.

vdv mit dpa/sid | Stand: 01.10.2018, 10:20