Der deutsche Meister unterlag dem griechischen Meister Panathinaikos am Mittwochabend (09.01.2019) in Athen mit 67:77 (32:43).

Trotzdem noch Play-off-Hoffnungen

Mit acht Siegen und neun Niederlagen steht die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic vorerst auf dem neunten Tabellenplatz und kann sich weiterhin Hoffnungen auf die Play-offs machen. Überzeugen konnte bei den Münchnern, die das Hinspiel mit 80:79 für sich entschieden hatten, einzig Ex-NBA-Star Derrick Williams (21 Punkte). Bester Werfer auf Athener Seite war Ioannis Papapetrou mit 18 Punkten.

Der 36-fache griechische Meister legte vor 9.319 frenetischen Zuschauern stark los und führte nach dem ersten Viertel bereits mit 22:11. In der Folge gestalteten die Bayern das Spiel ausgeglichener, konnten den Rückstand bis zur Pause aber nicht verkürzen (32:43). "Wir müssen aggressiver sein und mehr einfache Punkte erzielen" , gab Bayerns Petteri Koponen den Weg für die zweite Halbzeit vor. Zwar zeigten sich die Bayern im zweiten Durchgang dann konzentrierter, doch Panathinaikos ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen.

Zwei Heimspiele

Für die Münchner geht es nun mit zwei Heimspielen weiter. Am Freitag (11.01.2019) empfängt der ungeschlagene BBL-Tabellenführer in der Euro-League den italienischen Meister Olimpia Mailand (20.30 Uhr), ehe es am Sonntag (13.01.2019, 18.00 Uhr) zum Liga-Duell mit den Frankfurt Skyliners kommt.

dpa/red | Stand: 09.01.2019, 21:52