In der "Best-of-Three"-Serie liegen die Bayern damit 0:1 zurück und müssen das Heimspiel am Freitag (23.03.2018) gewinnen, um die Final-Chancen zu wahren. Ein Entscheidungsspiel würde am 28. März wieder in der Türkei ausgetragen werden.

Starkes erstes Viertel

Dabei dominierten die Bayern in den ersten 20 Minuten die Partie nach Belieben. Mit Nationalspieler Danilo Barthel, der nach seiner Gesichtsverletzung mit Maske auflief, führte der Bundesliga-Tabellenführer nach dem ersten Viertel mit 25:11 und ging mit einem 17-Punkte-Vorsprung in die Kabine.