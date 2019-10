Basketball Euroleague, 4. Spieltag

Euroleague - Alba Berlin verliert gegen Titelverteidiger ZSKA Moskau

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague die dritte Niederlage in Serie kassiert. Am Freitagabend unterlagen die Berliner in eigener Halle vor 13 212 Zuschauern Titelverteidiger ZSKA Moskau nach einer mageren Offensivleistung mit 66:82 (34:39).