"Es ist unglaublich" , sagte der frühere Akteur von Alba Berlin vor dem großen Showdown am Oster-Wochenende. "Hätte ich meinen Traum, als ich klein war, aufgeschrieben, dann wäre es genau das. Aber wir sind hier noch nicht fertig." Von 68 Mannschaften zum Turnierstart sind nur noch vier übrig geblieben.

Jetzt gegen die Ramblers aus Chicago

Nun wartet das bisherige Überraschungsteam des Turniers, die an Nummer elf gesetzten Ramblers der Loyola University Chicago, auf die Wolverines. Austragungsort der Halbfinal-Partie in der Nacht zum Sonntag (01.04.18) ist der Alamodome im texanischen San Antonio, der ein Fassungsvermögen von 65.000 Zuschauern hat.

Wagner ist dabei keinesfalls Mitläufer in seinem Team, sondern in seinem dritten Unijahr endgültig wichtige Führungsfigur. Mit durchschnittlich 14,3 Punkten und 6,9 Rebounds pro Spiel verhalf er den Wolverines zu 24 Siegen in der regulären Saison. "USA Today" nennt ihn sogar die "emotionale Zündkerze" seiner Mannschaft.

Wertvollster Spieler des Turniers

Beim anschließenden Big-Ten-Conference-Tournament in New York verteidigte Michigan seinen Vorjahrestitel und Wagner wurde nach seiner Leistung im Finale gegen Purdue, als er 17 Punkte in 17 Spielminuten erzielte, als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet.