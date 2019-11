Die Telekom Baskets Bonn haben in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie gewannen die Rheinländer am Dienstagabend (12.11.2019) in der Champions League mit 97:85 gegen den litauischen Vertreter Neptunas Klaipeda. Damit zogen die Bonner in der Tabelle an den Gästen vorbei und belegen nun Platz zwei.