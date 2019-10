Nach umkämpfter erster Halbzeit setzte sich der Titelverteidiger aus München am Sonntag (27.10.2019) mit 90:82 (32:33) bei s.Oliver Würzburg durch und feierte den fünften Sieg im fünften Ligaspiel. Mit einem 15:1-Lauf sorgten die Gäste im dritten Viertel für die entscheidende Wende. Beste Werfer der Bayern waren die früheren NBA-Profis Paul Zipser und Greg Monroe mit jeweils 13 Punkten.

An der Tabellenspitze der BBL thront aber aktuell das Überraschungsteam der Hakro Merlins Crailsheim. Crailsheim kommt wie Bayern auf fünf Siege und übernahm dank des eigenen 95:87-Siegs bei Syntainics MBC in Weißenfels am Samstag und der besseren Korbdifferenz die Tabellenführung. Der bisherige Spitzenreiter Alba Berlin hatte am Wochenende spielfrei.

Die Gießen 46ers feierten unterdessen ihren ersten Saisonsieg, gegen die EWE Baskets Oldenburg gab es ein souveränes 83:68 (53:34).