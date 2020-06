Um dem Lagerkoller vorzubeugen, wurde in einem großen Saal des Hotels eine sogenannte "Fun-Area" installiert, unter anderem mit Golf-Simulator, einer Basketball-Wurfmaschine und Spielkonsolen - ein Hauch von Las Vegas im Münchner Vier-Sterne-Bunker. Eine extrastabile Internetleitung zum Streaming steht natürlich auch bereit. Der Zugang zum Hotel ist streng reglementiert, es gebe mehr Sicherheitsvorkehrungen als beim Besuch von Staatsgästen, teilte das Hotelmanagement mit.

Der Münchner Basketball-Dome, Schauplatz des BBL-Finalturniers

Die Kontaktbeschränkungen gelten auch für den Spielbetrieb. Bei jedem der zwei Spiele, die pro Tag angesetzt sind, dürfen sich maximal 130 Personen im Bereich der Arena aufhalten. Maskottchen und Cheerleader bleiben ebenso draußen wie die im Basketball üblichen Bodenwischer, stattdessen sollen die Teams selbst anpacken und Schweißspuren auf dem Parkett wegputzen.

München und Berlin - die Top-Favoriten

Auch wenn es ein BBL -Finalturnier in dieser Form noch nie gab und Prognosen nach fast drei Monaten Spielpause noch schwieriger sind: Überraschen dürfte es kaum jemanden, sollten sich im Endspiel die gleichen Teams wie 2019 und 2018 gegenüberstehen . Zu groß ist die Dominanz vom FC Bayern und von Alba Berlin, den zwei deutschen Euroleague-Klubs, mit ihren tief besetzten, für die europäische Königsklasse ausgestatteten Kadern. Der FC Bayern greift beim Turnier in eigener Halle nach dem Titel-Hattrick, gilt aber anders als in den Vorjahren nicht mehr als der absolute Top-Favorit. Dafür verlief die Saison zu unrund. Trotz der Spitzenposition in der Liga gab es große Unzufriedenheit in München, vor allem mit den Auftritten in der Euroleague: Dort setzte es eine Reihe deftiger Niederlagen, was schließlich zur Entlassung des zweifachen Meistertrainers Dejan Radonjic führte.

Die Berliner hingegen hinterließen vor allem im Duell mit Europas Giganten einen besseren Eindruck, glänzten zwischendurch mit attraktivem Teambasketball. Zudem haben sich die "Albatrosse" mit dem Pokalsieg im März von ihrem Finaltrauma befreit, nach zuvor fünf verlorenen Endspielen in den vergangenen zwei Jahren, und wirken als Team gefestigt. " Ich würde auf Berlin wetten “, so der Meistertipp von Ulms Routinier Per Günther, der damit nicht alleine steht. Bis auf Makai Mason und den verletzten Tim Schneider haben die Berliner alle Spieler an Bord: Neben den US-Stars Luke Sikma und Peyton Siva ist auch der Litauer Rokas Giedraitis zurück aus der Heimat, nach einem 19-Stunden-Trip mit der Fähre über die Ostsee. Sogar der lange verletzte Stefan Peno hat sich wieder zurückgemeldet und ist nun beim Saisonfinale dabei.

Marko Pesic, Geschäftsführer von FC Bayern Basketball

Beim FC Bayern dagegen wird neben Ex- NBA -Profi Greg Monroe vor allem der verletzte Nihad Djedovic schmerzlich vermisst werden, in den vergangenen Jahren die Seele des Teams und oft der Mann für die entscheidenden Momente. Dennoch bleibt der gefühlte Heimvorteil für die Münchner, auch ohne Fans: " Wir werden sicherlich nicht spielen, um Zweiter zu werden ", so die Kampfansage von Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic vor dem Turnierstart in der "Abendzeitung".

Ludwigsburg und Oldenburg - die Geheimfavoriten

Hinter den zwei Top-Teams gibt es die üblichen Verdächtigen, denen viele Experten zutrauen, dass sie München und Berlin am ehesten gefährlich werden könnten: An erster Stelle natürlich Oldenburg mit dem ewigen Anführer Rickey Paulding. Wie Alba und die Bayern haben auch die Oldenburger ihren Kader während der Zwangspause zusammenhalten können. Die Rolle des Geheimfavoriten, nicht nur für Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann, nimmt Ludwigsburg ein. Die Ludwigsburger sind nicht nur das einzige Team der Liga, das München und Berlin geschlagen hat. Der besondere Modus eines Finalturniers, ohne Playoff-Serien, dafür mit Hin- und Rückspielen, könnte den Ludwigsburgern mit ihrem aggressiven, physischen Stil zusätzlich in die Karten spielen.

Geheimfavorit: Ludwigsburg mit Coach John Patrick

Die Cinderella-Story der bisherigen Saison hat Crailsheim abgeliefert. Die Merlins lagen bei Abbruch im März auf Platz drei, haben vor dem Finalturnier allerdings drei ihrer Stammspieler verloren, die nicht aus dem Ausland zurückgekehrt sind.

Ein neuer Nationalspieler für den FC Bayern - die Wechsel

Bis zu zwei Spieler durfte jedes Team vor dem Finalturnier nachverpflichten. Auch, weil viele Mannschaften nach dem Lockdown im März ihre US-Profis nach Hause geschickt und zum Teil auch Verträge vorzeitig gekündigt hatten. Auch Göttingen hatte den Vertrag mit Leistungsträger Dylan Osetkowski aufgelöst, wollte den US-Amerikaner aber zum Finalturnier wieder zurückholen. Osetkowski wird nun auch tatsächlich in München auflaufen - doch nicht im Göttinger Trikot, sondern für den Ligakonkurrenten aus Ulm. Die Ulmer hatten den Center nämlich zu Beginn der Saison nach Göttingen verliehen, was aber bis vor kurzem die wenigsten wussten. Rein formal verstieß der Wechsel damit auch nicht gegen das vereinbarte Gentlemen's Agreement, wonach sich die Klubs, die beim Turnier spielen, nicht gegenseitig Spieler abwerben. Doch ein "Geschmäckle" bleibt, zumal Göttingen und Ulm beim Finalturnier als Gruppengegner aufeinandertreffen.

Weil bei Göttingen auch Spielmacher Kyan Anderson in den USA geblieben ist, treten die "Veilchen" nun ohne ihre zwei besten Schützen an. Auch Rasta Vechta stand aufgrund einiger Abgänge nur noch mit einem Rumpfkader da, konnte aber mit dem slowenenischen Nationalspieler Matic Rebec und dem polnischen Liga-MVP Jaroslaw Zyskowski zwei interessante Spieler aus dem Ausland nachverpflichten.

Neu in München: Basketball-Nationalspieler Ismet Akpinar

Diese Beispiele zeigen, wie Vereine, die in der Hierarchie der BBL eher weiter unten stehen, bedingt durch die Coronakrise schon jetzt mit einem sportlichen Wettbewerbsnachteil zu kämpfen haben. Der FC Bayern etwa hat zwar mit Greg Monroe einen wichtigen Spieler verloren - doch dafür konnten es sich die Münchner leisten, mit Ismet Akpinar mal eben kurzfristig einen Nationalspieler zu verpflichten, der auf der Spielmacher-Position auch noch die dringend benötigte Verstärkung sein könnte, um den Titel zu verteidigen.

Die übrigen Klubs füllten ihre Kader auch mit Spielern von den sieben Liga-Konkurrenten, die auf die Teilnahme am Finalturnier verzichtet hatten: Frankfurt schnappte sich Bonns Defensivspezialisten Yorman Polas Bartolo. Das Überraschungsteam aus Crailsheim verpflichtete den Hamburger Marvin Ogunsipe und David Brembly vom MBC . Spieler, die bis vor wenigen Wochen mit ihren Klubs um den Klassenerhalt zittern mussten - und die nun auf einmal die Chance bekommen, deutscher Meister zu werden.

Stand: 05.06.2020, 08:00