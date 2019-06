In der Arena am Ostbahnhof hatten die Berliner in Spiel zwei den besseren Start. Nach zweieinhalb Minuten lagen die Berliner mit 7:0 vorne, nach knapp neun Minuten mit 23:12. Am Ende des ersten Viertels hieß es 25:15. Zur Pause lagen die Gastgeber immerhin noch mit einem Punkt vorn.

Enger Pausenstand

Die Bayern, im Vorjahr gegen Berlin noch 3:2-Sieger, kamen wieder schwer ins Spiel. Aber trotz des klaren Rückstands behielten sie wie im ersten Duell die Nerven. Im spektakulären zweiten Viertel verringerte der Titelverteidiger kontinuierlich den Rückstand. Dabei glänzte vor allem Devon Booker mit zwölf Punkten und sorgte fast im Alleingang für die erste Bayern-Führung zum 37:36 (17.). Zur Halbzeit lagen die Berliner aber wieder mit 46:45 vorne.

"Bayern ist mit einer höheren Intensität im zweiten Viertel rausgekommen", sagte der Berliner Youngster Franz Wagner: "Wir haben ein paar dumme Turnover gemacht." Nach dem Seitenwechsel wurde die Dominanz des Titelverteidigers deutlicher. Die Gäste zogen erstmals auf sieben Punkte davon (27.).

Berlin kämpft sich nochmal heran

Zu Beginn des Schlussviertels wuchs der Vorsprung auf zehn Zähler (33.), ehe Alba das Spiel mit einem 11:0-Lauf wieder spannend machte und beim 72:73 bis auf einen Zähler herankam. Zwölf Sekunden vor dem Ende sorgte Petteri Koponen mit zwei Freiwürfen für die Entscheidung zu Gunsten der Gäste.

Für München erzielte Booker 16 Punkte. Berlin hatte in Wagner und Rokas Giedraitis mit je 14 Zählern die besten Schützen. Mit dem Auswärtssieg kann Bayern München schon am Sonntag (18 Uhr) zu Hause die insgesamt fünfte deutsche Meisterschaft perfekt machen.

