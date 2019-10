Bryce Harper wollte nicht mehr warten. Seit 2012 spielte er für die Washington Nationals, doch als sein Vertrag im vergangenen Herbst auslief, lehnte er das Angebot des Klubs über angeblich 300 Millionen Dollar für weitere zehn Jahre ab. Die finanzstarken Philadelphia Phillies boten dem 26 Jahre alten Superstar 330 Millionen Dollar für 13 Jahre, vor allem aber die verlockende Aussicht, endlich um die Meisterschaft in der Major League Baseball (MLB) mitspielen zu können.

Und dann kam alles anders. Seit Dienstagabend (15.10.19) stehen sie in Washington kopf. Die Nationals, von Harper verschmäht, feierten nach einem bemerkenswerten "sweep", einem 4:0 in der Best-of-Seven-Serie gegen die St. Louis Cardinals den Einzug in die World Series. Der Gegner ab Dienstag kommender Woche werden die Houston Astros oder die New York Yankees sein.

"Das Beste kommt noch"

"Wenn man sieht, woher wir kommen und was wir tun mussten, war das nicht leicht" , sagte Chefcoach Dave Martinez und betonte zugleich: "Das Beste kommt noch." In der Tat hatte die Nationals keiner auf der Rechnung. Nicht, nachdem Harper weggegangen war. Nicht, nachdem sie Ende Mai bei einer Bilanz von 19 Siegen und 31 Niederlagen standen - den Divisionsrivalen Phillies mit Harper konnten sie nicht mal mehr mit dem Fernrohr erkennen.

Die Rufe nach einer Entlassung von Martinez wurden lauter, Pitcher Anibal Sanchez berichtete: "Ich habe damals einen Artikel gelesen in dem stand, dass wahrscheinlich das ganze Team weggeschickt wird." Und dann kam alles anders. Die sogenannte reguläre Saison der MLB umfasst für jede Mannschaft 162 Spiele. Von den restlichen 112 gewannen die Nationals 74 - obwohl Martinez zwischenzeitlich mit Herzproblemen nicht zur Verfügung stand und ihr Bullpen, also ihre Einwechsel-Pitcher für spätere Innings, miserabel ist.

Sensation - Sieg gegen die LA Dodgers

Die Nationals schafften es in das Wild-Card-Spiel der National League, besiegten dort die Milwaukee Brewers und räumten in der ersten Play-off-Runde sensationell mit 3:2 Siegen den Titelfavorit Los Angeles Dodgers aus dem Weg. Das Warten in Washington auf einen Einzug in die World Series hat eine lange Geschichte.

Spätestens seit der Debütsaison von Harper galten die klug aufgebauten Nationals als reif für die Meisterschaft. Doch die Erwartungen füllten sich nicht. Zwischen 2012 und 2017 erreichten die "Nats" viermal die Play-offs - und schieden unter kuriosen oder dramatischen Umständen jeweils aus. Und jetzt das. "Manchmal muss man auf die guten Dinge eben warten", sagte der beliebte Routinier Ryan Zimmermann (35), der seit 2005 für die Franchise spielt. Und oft, ergänzte Martinez, "führen die holprigsten Straßen zu den schönsten Orten".

sid | Stand: 16.10.2019, 13:58