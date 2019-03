Vier der sechs bestdotierten Verträge in der MLB -Geschichte wurden in dieser Winterpause unterschrieben. Auch der in Berlin geborene Kepler erhält einen Fünfjahresvertrag, der mit 35 Millionen Dollar (30,9 Millionen Euro) dotiert ist.

Von den Minnesota Twins wurde Kepler in der MLB, die am Donnerstag (28.03.2019) in die neue Saison startet, zum ersten Schlagmann befördert. Er darf sich als eine der Zukunftshoffnungen der Twins fühlen. "Ich würde auch für das Mindestgehalt spielen. Ich bin einfach nur froh, meiner Leidenschaft nachgehen zu dürfen" , sagte der 26-Jährige.

Durchbruch in der vierten MLB-Saison