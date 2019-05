Badminton: Ein Sport will ins Freie

Der Badminton-Weltverband will seinen Sport weltweit beliebter machen und holt ihn deshalb aus der Halle an die frische Luft. Air Badminton heißt die jetzt in China offiziell präsentierte Outdoor-Variante.