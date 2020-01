Premier League und Basketball - was heute wichtig wird

Basketball, Euroleague

Die Playoffs in der Euroleague sind für die Basketballer des FC Bayern München durchaus noch in Reichweite. Damit's klappt, sollte aber heute ein Sieg in Belgrad her. Roter Stern rangiert nur knapp vor den Bayern.

Fußball, Premier League, 21. Spieltag

In der Premier League steht die letzte Partie des 21. Spieltags auf dem Programm. Der souveräne Tabellenführer FC Liverpool empfängt den überraschend starken Neuling Sheffield United. Infos gibt es in unserem Ticker.

Basketball, Bundesliga

In der Basketball-Bundesliga schließlich steht auch noch eine Nachholpartie auf dem Programm. Vom 10. Spieltag steht noch das Spiel zwischen BG Göttingen und Fraport Frankfurt aus. Beide sind aktuell punktgleich mit 8:16 Zählern und wollen sich von der Abstiegszone absetzen.