Fußball, Handball, Formel 1 - was heute wichtig wird

Fußball: Samstagsspiele in der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga

Bei der Fortsetzung des 10. Spieltags in der Fußball-Bundesliga wollen die Bayern in Frankfurt laut Niko Kovac endlich leidenschaftlicher und spielstärker auftreten. In der 2. Bundesliga geht der 12. Spieltag mit drei Partien weiter: St. Pauli empfängt Karlsruhe, Greuther Fürth hat Darmstadt 98 zu Gast, Erzgebirge Aue trifft den 1. FC Heidenheim. In der 3. Liga ist am 14. Spieltag unter anderem Tabellenführer Hallescher FC beim 1. FC Magdeburg gefordert. sportschau.de berichtet von allen Spielen im Live-Ticker und im Audiostream.

Am Abend gibt es alle Spielberichte in der Sportschau am Samstag. Die Sendung ist bei sportschau.de ab 18 Uhr im Stream zu sehen.

Fußball international: Liverpool und City im Paralleleinsatz

Sechs Spiele steigen am 11. Spieltag der Premier League gleichzeitig ab 16 Uhr, die Top-Teams FC Liverpool (bei Aufsteiger Aston Villa) und Manchester City (gegen den FC Southampton) sind parallel im Einsatz, später folgt noch der FC Chelsea, all diese Spiele tickert sportschau.de live. In Spanien spielen am 12. Spieltag die drei Titelfavoriten FC Barcelona (in Levante), Atlético Madrid (beim FC Sevilla) und Real Madrid (gegen Betis Sevilla) - auch hier ist sportschau.de mit einem Live-Ticker am Start.

Hockey: Olympia-Qualifikation der Frauen und Männer

In Mönchengladbach spielen die deutschen Hockey-Frauen in der Olympia-Qualifikation gegen Italien (16 Uhr), die deutschen Männer spielen danach gegen Österreich (18.30 Uhr). Beide Spiele zeigt sportschau.de im Livestream.

Handball: 11. Spieltag mit Flensburger Pflichtaufgabe

In der Handball-Bundesliga wird der 11. Spieltag mit nur einer Partie fortgesetzt: Beim TVB 1898 Stuttgart zählt für Titelkandidat SG Flensburg-Handewitt nichts anderes als ein Sieg - auch dieses Spiel steigt im Live-Ticker.

Formel 1: Lewis Hamilton bringt sich in Titelstellung

Sehr viel spricht dafür, dass Lewis Hamilton an diesem Wochenende vorzeitig seinen sechsten WM-Titel in der Formel 1 einfahren wird - er führt die Gesamtwertung vor dem drittletzten Rennen mit 74 Punkten Vorsprung an. sportschau.de ist ab 22 Uhr im Live-Ticker beim Qualifying in Austin Texas dabei.

Tennis: Halbfinale bei den WTA Finals