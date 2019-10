Champions League und NBA - was heute wichtig wird

Fußball: Bayern und Bayer in der Champions League

Die Champions League startet in ihren 3. Spieltag. Der FC Bayern München muss in der Gruppe B bei Olympiakos Piräus ran (21 Uhr). Bayer Leverkusen spielt bereits um 18.55 Uhr in Madrid gegen Atlético. Beide Partien gibt es bei uns im Live-Ticker und im Audiostream.

Basketball: Saisonstart in der NBA

Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA startet in der Nacht zum Mittwoch mit zwei Partien in die neue Saison. Zum Auftakt empfangen die Toronto Raptors die New Orleans Pelicans. Außerdem steigt in Los Angeles das Derby zwischen den Clippers und den Lakers.

Tennis: ATP Turniere in Wien und Basel

Die Tennisprofis geben sich bei den ATP-Turnieren in Wien und Basel ein Stelldichein. Alexander Zverev steigt heute in Basel ins Turniergeschehen ein. Philipp Kohlschreiber schlägt in Wien zum ersten Mal auf.