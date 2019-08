Hockey-EM, Reit-EM und Bundesliga - was heute wichtig wird

Hockey-EM: Deutsche Frauen kämpfen um Titel und Olympia

Die deutschen Hockey-Damen wollen am Sonntag (16 Uhr/live im Ersten) in Antwerpen mit einem Sieg im EM -Finale gegen die Niederlande das direkte Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio lösen. Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger steht erstmals seit 2013 wieder im Endspiel einer Europameisterschaft.

Reit-EM: Einzelfinale der Springreiter

Am Sonntag beschließt die Einzelentscheidung der Springreiter die EM in Rotterdam. Der erste Umlauf des Einzelfinales beginnt am Sonntag um 13 Uhr. Für Deutschland gehen Weltmeisterin Simone Blum mit Alice, Daniel Deußer mit Tobago und Marcus Ehning mit Comme il faut in den Parcours. Die zwölf besten Paare qualifizieren sich für den zweiten Umlauf ab 15.30 Uhr.

Fußball: Sonntagsspiele des 2. Spieltags

Der zweite Spieltag der Fußball-Bundesliga wird am Sonntag mit zwei Partien komplettiert. RB Leipzig erwartet Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr). Anschließend empfängt Hertha BSC den VfL Wolfsburg (18 Uhr). sportschau.de berichtet von beiden Partien im Live-Ticker.

Fußball: Zweite und dritte Liga

In der 2. Liga stehen drei Partien des vierten Spieltags auf dem Programm. Unter anderem trifft heute der Karlsruher SC auf den Hamburger SV . Wir berichten ab 13.30 Uhr im Live-Ticker. In Liga drei finden zwei Partien statt: Waldhof Mannheim empfängt den MSV Duisburg. Die SpVgg Unterhaching spielt gegen den Halleschen FC . Beide Spiele gibt es hier im Live-Ticker.

Fußball: Premier League

Auch in der Premier League wird der dritte Spieltag fortgesetzt: Unter anderem muss Meister Manchester City beim AFC Bournemouth ran. Ab 15 Uhr im Live-Ticker.

Radsport: Cyclassics in Hamburg

Titelverteidiger Elia Viviani muss sich bei den Cyclassics starker Konkurrenz erwehren. Der Europameister aus Italien strebt beim World-Tour-Rennen in Hamburg seinen dritten Sieg in Serie an. Am Start sind auch der dreifache Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei und der deutsche Top-Sprinter Pascal Ackermann. Außer Ackermann gehören zum deutschen Kontingent André Greipel, Nils Politt, Jasha Süttlerin, Phil Bauhaus, Lennard Kämna und Max Kanter.

Kanu-WM: Finalläufe in Ungarn

Bei der Kanu-M in Szeged/Ungarn stehen diverse Finalläufe an. Auch deutsche Kanuten haben sich qualifiziert.