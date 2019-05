Fußball in der 1. und 2. Bundesliga - was heute wichtig wird

Fußball: Bundesliga, 32. Spieltag

Der 32. Spieltag nimmt eher gemächlich Fahrt auf: Am Freitag treffen Mainz 05 (bereits gerettet) und RB Leipzig (schon in der Champions League) aufeinander. Wir sind ab 20.15 Uhr mit einem Live-Ticker dabei.

Fußball: 2. Bundesliga, 32. Spieltag

Deutlich spannender ist die Lage am Freitag in der 2. Bundesliga - zum einen kommt es mit der Partie Arminia Bielefel - SC Paderborn am 32. Spieltag zu einem echten Derby. Zum anderen hat der SCP beste Chancen auf den Aufstieg. Außerdem empfängt Dynamo Dresden den FC St. Pauli. Beide Partien ab 18.20 Uhr im Live-Ticker.

Basketball: Champions League, Final Four

Die Basketballer von Brose Bamberg wollen sich auf dem Weg in das Champions-League-Finale nicht von einem früheren Münchner Rivalen stoppen lassen. Im Halbfinale soll Virtus Bologna aus Italien um den ehemaligen Bayern-Trainer Sasa Djordjevic nicht die Endstation sein.

Tennis: ATP in München

In München wird Tennis gespielt. Der BR ist täglich im Livestream mit dem jeweiligen Topspiel mit von der Partie.