Skispringen und Darts-WM - was heute wichtig wird

Fliiieeeg: Die Vierschanzentournee geht weiter mit dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Wir sind ab 13 Uhr im Livestream und im Live-Ticker mit dabei.

Bei der Darts-WM in London steht das Finale an. Im Halbfinale gab es spannende Duelle, bei denen sich am Ende Michael van Gerwen und Michael Smith durchsetzen konnten. Wer setzt sich heute die Krone auf und wird Nachfolger von Rob Cross?

In der Premier League steht der 21. Spieltag an. Der FC Arsenal empängt den FC Fulham - und Tottenham Hotspur ist in Wales bei Cardiff City zu Gast. Alle Partien im Überblick gibt's hier.