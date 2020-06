Video: Frauen-Bundesliga - Potsdam geht gegen Bayern unter

Sportschau. . 03:32 Min. . Das Erste.

Nach dem Aus im DFB-Pokal wollte Turbine Potsdam in der Frauen-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur finden. Doch der aktuelle Vizemeister und Tabellenzweite FC Bayern München hatte etwas dagegen und gewann am Ende deutlich. | video