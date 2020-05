Audio: Felix Sturm wurde wegen Körperverletzung verurteilt

Sportschau. . 02:38 Min. . ARD. Von Jens Walbrodt.

Boxer Felix Sturm wurde vom Kölner Landgericht in erster Instanz zu drei Jahren Haft verurteilt - wegen Steuerhinterziehung, aber auch wegen Körperverletzung in Folge von Doping. Gegen dieses Urteil sind Sturms Anwälte jetzt in Revision gegangen. | audio