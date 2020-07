Audio: Mathenia lobt Verlierer: "Das hat Ingolstadt nicht verdient"

Mit einem Treffer in letzter Sekunde hat sich der 1. FC Nürnberg in der 2. Liga gerettet. Nürnbergs Torwart Christian Mathenia zeigte sich nach dem Abpfiff überglücklich. Ingolstadt habe es aber nicht verdient, die Relegationspaarung zu verlieren, so der Schlussmann. | audio