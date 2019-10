Video: Sportschau in 100 Sekunden

In der Fußball-Bundesliga überholt der 1. FSV Mainz 05 den Gegner 1. FC Köln in der Tabelle und verlässt damit die Abstiegsplätze. Kiel und Darmstadt machen in der zweiten Liga Plätze gut. In der Bundesliga fiebern Dortmund und Schalke dem Revierderby entgegen. | video