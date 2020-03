Welche Folgen hat das Coronavirus für den Sport?

Sportschau. . 25:07 Min. . Verfügbar bis 12.03.2021. Das Erste.

Die spanische Fußball-Liga und die NBA haben den Spielbetrieb eingestellt. Das Coronavirus stoppt immer mehr Sportler und Ligen. Wie geht es jetzt weiter? Wird am Wochenende in der Bundesliga gespielt? Sind die Olympischen Spiele in Gefahr? Jochen Leufgens, Robert Kempe und Chaled Nahar erörtern diese Fragen.