Surfen und Olympia: Die Zähmung der Unangepassten?

Audio: #3 Einfach Fußball - kein Mitleid für die Bayern!

Sportschau. . 29:41 Min. . ARD. Von Sven Pistor, Jan Wochner, Michael Rummenigge, Bernd Schmelzer.

Zuhause ist es dann doch am Schönsten! Im quasi hauseigenen WDR-Studio podcastet Sven Pistor, diesmal an der Seite von ARD-Reporter Jan Wochner, hinaus in die Fußballwelt. Das Thema: Der FC Bayern München. Kein Wunder, dass da auch die Meinung von BR-Kollege Bernd Schmelzer nicht fehlen darf. Oben drauf gibt’s dann noch eine Schalte nach Sylt - Michael Rummenigge nimmt ab. Der Ex Bayern- und BVB-Profi, sowie Kalles Bruder über Panikkäufe, Führungswechsel und das Meisterrennen. | audio