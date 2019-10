Audio: Hilfloser DFB - Das darf Gündogan und Can nicht passieren

Sportschau. . 02:00 Min. . ARD.

Ilkay Gündogan und Emre Can liken ein Foto ihres Freundes Cenk Tosun auf Instagram, auf dem dieser bei seinem Torjubel salutiert wie ein Soldat. Das darf man als Zustimmung für die türkische Invasion in Nord-Syrien deuten. Eine Medienaktivität wie diese darf den Nationalspielern Can und Gündogan nicht passieren. Ein Kommentar von Kerstin von Kalckreuth. | audio