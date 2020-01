Audio: Handball: EM-Gastgeberland Österreich ist in Turnierstimmung

Sportschau. . 02:39 Min. . ARD. Von Andrea Beer.

Zum ersten Mal seit zehn Jahren findet in Österreich wieder eine Handball-EM statt. In Wien ist die Stimmung gut, Österreich hat die Hauptrunde erreicht. Doch außerhalb des Turnier-Alltags hält sich in der Alpenrepublik die Begeisterung für den Handball-Sport in Grenzen. | audio