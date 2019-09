Mount Everest-Bezwinger und Ausnahmesportler: Reinhold Messner

Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:46 Min. . ARD.

Hamburger Stadtderby in der 2. Bundesliga geht an St. Pauli / Borussia Dortmund und RB Leipzig starten in die Champions League / Die deutschen Volleyballer bezwingen bei der Europameisterschaft Österreich mit 3:0 | audio