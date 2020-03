Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Der neue Termin für die Olympischen Spiele in Tokio steht fest. Die Leichtathletik-WM 2021 in Eugene in den USA wird in das Jahr 2022 verschoben. Der Marktwert der Fußball-Profis kann durch die Corona-Krise um ein Drittel sinken. | audio