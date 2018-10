Geflüchtete bei Olympia 2020 mit eigenem Team

Sportschau | 10.10.2018 | 01:01 Min. | Verfügbar bis 10.10.2019 | Das Erste

Nachdem 2016 in Rio de Janeiro erstmals ein Team mit Geflüchteten bei Olympia an den Start ging, will das IOC das auch 2020 in Tokio wiederholen. Das kündigte Präsident Thomas Bach an.